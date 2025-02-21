В Екатеринбурге перевозчика «Форт-Транс» оштрафовали на 240 тыс. руб. за сбои

Екатеринбургского перевозчика «Форт-Транс» оштрафовали на 240 тыс. руб. из-за сбоев в обслуживании автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе городской администрации. В общей сложности перевозчик получил 23 штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наиболее серьезные нарушения зафиксировали на автобусных маршрутах №48 (Горбольница №7 – Широкая речка) и №92 (Институт связи – Палкинский торфяник). В работе автобуса №48 сбои были зафиксированы 17 и 18 февраля с 7 до 8 утра. На маршруте №92 нарушения наблюдали 15 и 16 февраля, в эти дни не было обеспечено необходимое количество рейсов.

19 штрафов связаны с недовыпуском транспортных средств на рейсы, два — с неудовлетворительным санитарным состоянием автобусов, еще два — с несоблюдением времени последнего рейса на маршруте. Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Игорь Ощепков отметил, что введенные в городе брутто-контракты дают рычаг воздействия на перевозчиков, которые не выполняют обязательства. Предприятие должно оплатить штраф в течение шести дней.

Напомним, брутто-контракты с перевозчиками общественного транспорта были заключены с девятью перевозчиками в январе. Компании будут передавать вырученные от продажи билетов средства городу, а оплату получать за каждый пройденный километр.

Анна Капустина