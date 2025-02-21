Ижевский инвестор готовится к строительству многотопливной АЗС в Закамске

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену территориальной зоны на участке по ул. Липатова в Перми, там «Фирма Продукт Синтез» построит многотопливную заправочную станцию. Как стало известно «Ъ-Прикамье» сегодня на заседании комиссии, компания предложила установить на участке площадью 5,1 тыс. кв. м зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Сейчас площадка входит в промзону ПК-4. Замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности края Виктория Бабушкина отметила, что у ООО «Фирма Продукт Синтез» есть в пользовании соседний участок.

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Участок под заправку на ул. Липатова находится в промзоне, рядом с железнодорожными путями. Недалеко от этой площадки есть действующие АЗС «Экойл» (ул. Липатова, 29) и «Юком» (ул. Липатова, 25/1).

Проекту ООО «Фирма Продукт Синтез» в декабре был присвоен статус приоритетного инвестпроекта. Инвестор планирует реконструировать АЗС на ул. Леонова и возвести две новые заправки на улицах Ижевской и Липатова. На каждой из станций предусмотрена многотопливная заправка и мини-маркеты для продажи сопутствующих товаров. Работы по проекту запланированы до конца 2027 года, вложить в заправки компания рассчитывает 378 млн руб.

По сведениям Kartoteka.ru, ООО «Фирма Продукт Синтез» создано в Ижевске в 2013 году. Общество занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Учредитель предприятия — Елена Лейман. Госпожа Лейман раньше возглавляла красноуфимское ООО «Продукт синтез» и березниковское «Газ мастер», которые сейчас не функционируют. Общества работали в такой же сфере.