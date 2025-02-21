Прокуратура начала проверку по факту отсутствия холодной воды в доме Саратова

Прокуратура Октябрьского района Саратова приступила к проверке в связи с длительным отсутствием холодной воды в доме № 30/32 по ул. Бахметьевской. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На место коммунальной аварии выехали работники прокуратуры. Состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие руководители ресурсоснабжающей организации и прокурор района Илья Апарин.

Сейчас специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами, организован подвоз воды. Надзорное ведомство внесло в адрес МУПП «Саратовводоканал» представление об устранении нарушений, решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.

Павел Фролов