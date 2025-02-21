В УрФО жаловались на проблемы с общественным транспортом на 46% чаще в 2024 году

Жители регионов Уральского Федерального округа (УрФО) в прошлом году жаловались на проблемы с общественным транспортом на 46% чаще, чем в 2023 году, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред УрФО Артем Жога провел с представителями федеральных министерств и правительств регионов Урала совещание по вопросам общественного транспорта, где обсуждалась текущая ситуация в транспортном обслуживании уральцев. Основные проблемы в этой области включают старение и нехватку транспорта, высокий износ основных фондов и дефицит квалифицированных кадров у перевозчиков, при этом развитие отрасли не успевает за ростом городов и строительством новых районов, что приводит к увеличению жалоб граждан.

Артем Жога отметил, что для обновления транспорта в первую очередь необходимо использовать производственные мощности Урала. «У нас есть целый ряд предприятий, способных обеспечить наши потребности в троллейбусах, автобусах и трамваях. Приобретение техники внутри макрорегиона позволит сократить транспортное "плечо" по ее доставке, обеспечит оперативный сервис и модернизацию на всех этапах жизненного цикла, а также поддержит производителей»,— подчеркнул он.

Полпред также добавил, что отдельного внимания требуют вопросы системы оплаты проезда, развития автоматизации и цифровизации в сфере общественного транспорта, а также создания выделенных линий, расширение использования экологически чистых видов транспорта. Господин Жога поручил властям регионов активно участвовать в реализации федеральных проектов, завершить инвентаризацию парка общественного транспорта и направить предложения в соответствующие органы власти.

Напомним, задержками автобусов в городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) заинтересовалась Генпрокуратура — жители округа жаловались на длительное ожидание транспорта в холодное время года в разных городах.

Ирина Пичурина