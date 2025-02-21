Военные священники покрестили 42 тыс. участников СВО на фронте

Более 42 тыс. военнослужащих были крещены военными священниками непосредственно в зоне боевых действий, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На передовой побывали 2 тыс. священников, совершивших более 4,5 тыс. командировок. Шесть священников погибли в зоне боевых действий, добавил он.

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«И эти командировки не однодневные с гуманитарной помощью, а командировки от десяти дней, месяца, двух, трех. Некоторые священники сегодня находятся там от полутора до двух лет»,— сказал митрополит на пресс-конференции ТАСС. По его словам, священники дают военным «мотивацию», чтобы те «шли в бой без страха».

В конце января митрополит, выступая на XXXIII Рождественских чтениях, заявлял о нехватке военных священников в зоне СВО. По его словам, сейчас там работают около 300 клириков, а нужно 1,5 тыс. Тогда же зампред Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с ВС РФ Димитрий Василенков среди задач священства назвал «борьбу с озверением» людей, участвующих в боевых действиях.

Нормативными актами Минобороны для священнослужителей предусмотрена должность помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими. Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявляла, что правовое регулирование этой должности имеет изъяны, поэтому необходимо законодательно закрепить статус военного духовенства. Сейчас РПЦ и Минобороны готовят соответствующий законопроект.

Подробнее — в материале «Ъ» «300 священников вызывают подкрепление».

Полина Мотызлевская