Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку в Свердловской области

В Роспотребнадзоре Свердловской области оценили радиационную обстановку в регионе как удовлетворительную, однако за год радиационным объектам области было выписано несколько предписаний и предостережений, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году лаборатории Роспотребнадзора провели более 80 тыс. исследований объектов контроля: водоемы, питьевое водоснабжение, почва, продукты, лесо- и стройматериалы, металлолом, воздух в жилых, общественных, производственных зонах и на прочих объектах. Более 99% проб соответствовали установленным нормам.

На радиационных объектах области проведено 445 профилактических мероприятий, сотрудники ведомства совершили 183 визита: выдано 18 предписаний об устранении нарушений санитарных норм и шесть предостережений. За нарушения санитарного законодательства в области радиационной гигиены составлено 17 протоколов, наложено семь штрафов на сумму 24,5 тыс. руб. и выдано пять предупреждений. Через суд приостановлена деятельность одного радиационного объекта.

В прошлом году проведена комплексная оценка радиационной обстановки за 2023 год. Основную роль в дозе облучения населения играют медицинский (25,9%) и природный (73,89%) факторы.

Ирина Пичурина