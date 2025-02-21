В январе спрос на аренду гаражей в Сочи вырос на 4%

В январе 2025 года в Сочи зарегистрировали рост интереса к аренде гаражей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос увеличился на 4%, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Сочи средняя стоимость покупки гаража в январе составила 2,47 млн руб., а арендовать такой объект можно было за 18 тыс. руб. в месяц. Средняя цена за кв. м достигла 108,5 тыс. руб. при покупке и 831 руб. при аренде.

Общее количество запросов на покупку гаражей в Краснодарском крае выросло на 9%, а в краевой столице — на 23%. Интерес к аренде такого вида недвижимости в регионе также демонстрирует положительную динамику: спрос увеличился на 25%, в Краснодаре — на 35%.

Наибольшей популярностью среди покупателей в регионе пользуются железобетонные гаражи — на них приходится 36% запросов. Для аренды чаще всего выбирают кирпичные строения, их доля в структуре спроса составила 50%.

Мария Удовик