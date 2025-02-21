Шламонакопитель в Брагино хотят ликвидировать на федеральные деньги

В Ярославле шламонакопитель на улице Елены Колесовой хотят ликвидировать за счет субсидий из федерального бюджета. Об этом департамент городского хозяйства (ДГХ) мэрии сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный Фото: Илья Бесхлебный

«Ъ-Ярославль» сообщал, что шламонакопитель использовался раньше в качестве прудов-отстойников для осветления сточных вод предприятия «Лакокраска». Общая площадь участка, где расположены пруды, составляет 11 гектаров.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации для ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. Работы выполняет ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга, завершить их планируется до 12 июля 2025 года.

«Наличие проекта ликвидации объекта накопленного вреда, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, в дальнейшем позволит включить шламонакопитель в число объектов, подлежащих первоочередной ликвидации в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" за счет субсидий из федерального бюджета»,— сообщили в ДГХ.

Напомним, что в рамках этого федерального проекта также планируется устранить гудронные пруды.

Алла Чижова