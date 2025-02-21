Рейс из Пулково в Архангельск задержали на три часа из-за неисправности самолета

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки авиарейса Санкт-Петербург — Архангельск.

Как сообщили 21 февраля в надзорном ведомстве, по предварительным данным, борт не смог вылететь из аэропорта Пулково в связи с технической неисправностью. В пункт назначения пассажиров направили резервным бортом. На время ожидания авиакомпания предоставила им напитки, уточнили, уточнили в СЗТП.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, рейс FV 6303 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Петербурга в 08:00, однако отправился в Архангельск лишь в 11:07.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что борт Санкт-Петербург — Калининград вернулся в Пулково из-за срабатывания индикации системы пожарной сигнализации.

Андрей Цедрик