Под Новороссийском в Борисовке устраняют последствия аварии на электросетях

Отключение электроснабжения в поселке Борисовка под Новороссийском оставило без света 900 человек. Последствия аварии устраняют, сообщили в МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно информации от главного инженера филиала «Новороссийскэлектросеть» Дмитрия Мещерякова, проблемой аварии стало отключение одной из подстанций, на которой произошел перегруз на 130%. Чтобы не допустить сгорание трансформатора, специалисты по устранению аварии разместили еще один.

«Для того, чтобы снять нагрузку в основной сети, установлены два генератора на двух подстанциях, которые будут подключены на периоды ночного времени для недопущения обесточивания абонентов»,— рассказал господин Мещеряков.

Также аварийные отключения были зафиксированы в Абрау-Дюрсо, Натухаевской, Цемдолине, Семигорье и Широкой Балке. Для возобновления электроснабжения дежурные бригады приступили к работе. Жителей просят ограничить потребление электроэнергии во избежание перегруза. В связи с погодными условиями службы будут работать в усиленном режиме до 25 февраля.

Алена Воробьева