Суды отказались взыскивать с «Роскосмоса» долги Миасского машзавода

В рамках дела о банкротстве АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ) Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался привлекать государственную корпорацию «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (ГРЦ Макеева, входит в «Роскосмос») к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника. Без изменения оставлено решение Арбитражного суда Челябинской области от 11 декабря 2024 года. Об этом сообщил конкурсный управляющий АО «ММЗ» Анатолий Селищев на Федресурсе.

Заявление о привлечении госкорпорации, в которую входит Миасский машзавод, и ГРЦ Макеева, владеющего 100% уставного капитала должника, рассматривалось с августа 2023 года в закрытых судебных заседаниях. Конкурсный управляющий просил взыскать с ответчиком долги ММЗ солидарно. Сумма ответственности не называлась. Общий размер требований кредиторов превышает 2 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона ввел конкурсное производство в отношении Миасского машзавода в июле 2022 года по заявлению самого предприятия, накопившего долги за энергоресурсы и по кредитам из-за недостаточного объема заказов, высокой закредитованностью и высокими расходами на выплату процентов. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск». В декабре прошлого года срок конкурсного производства в отношении ММЗ был продлен еще на полгода, до 18 июня 1025 года.