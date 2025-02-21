Акции Alibaba выросли на 14% после обещания «агрессивно инвестировать» в ИИ

Сегодня, 21 февраля, акции китайской корпорации Alibaba на Гонконгской бирже выросли на 14%. Тем самым их цена достигла максимума за последние три года. Рост акций связан, в частности, с заявлением генерального директора Alibaba Эдди Ву, что в ближайшие три года компания вложит в технологии ИИ и облачную инфраструктуру больше, чем за предшествующие десять лет. «Эра ИИ предъявляет очевидный и огромный спрос на инфраструктуру. Мы будем агрессивно инвестировать в ИИ-инфраструктуру»,— заявил он.

Alibaba и ранее активно участвовала в развитии ИИ — в январе она выпустила обновленную версию собственной мощной ИИ-модели. С начала года акции компании выросли более чем на 60%. «Alibaba заняла место среди ИИ-гигантов и пожинает плоды этого»,— комментирует это аналитик британской инвесткомпании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Помимо заявлений об ИИ росту акций способствовала хорошая отчетность Alibaba за третий квартал, завершившийся в конце декабря. Выручка компании увеличилась на 8%, до 280 млрд юаней ($38,4 млрд). Это самый значительный квартальный рост выручки с 2023 года. Чистая прибыль выросла на 333%, достигнув 46,4 млрд юаней ($6,4 млрд). Выручка подразделения Alibaba, занимающегося онлайн-торговлей за пределами Китая, за квартал увеличилась на 32%. Выручка облачного подразделения выросла на 13%.

Яна Рождественская