В Кизильском районе бизнесмен торговал пельменями без документов

В Челябинской области жителю Кизильского района выдано предостережение за торговлю мясными полуфабрикатами. У него не оформлены документы на продукцию, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Индивидуальный предприниматель производит полуфабрикаты в селе Богдановское. Он также имеет небольшой магазин, где продает продукцию. Выяснилось, что зарегистрирована только торговая точка, а площадка, где бизнесмен производит полуфабрикаты, нет. Кроме того, у предпринимателя не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо убойных животных.

Предприниматель обязан в ближайшее время исправить нарушения.