Компании учат в частном порядке

В России стало больше частных вузов: прирост составил чуть более 5% впервые за последние семь лет. До этого был тренд на их сокращение, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики и непрерывного образования РАНХиГС. Интерес к коммерческим вузам проявляют не только студенты (туда проще и дешевле поступить), но и бизнес — для подготовки кадров под запросы рынка. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В России 924 государственных вуза и 347 коммерческих, включая филиалы. Эти цифры фигурируют в исследовании РАНХиГС. А с высокой репутацией из частных на рынке не больше сотни заведений, утверждают собеседники “Ъ FM”. Корпоративные вузы, которые запускает бизнес под свои нужды, в этот перечень не входят, так как предлагают только программы допобразования. Частные учебные заведения быстрее адаптируются к изменениям рынка труда, заметил председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артем Васильев: «Чем хорош негосударственный сектор? Он очень гибкий. Если на рынке наблюдается тенденция, то нам достаточно месяца-двух, чтобы изменить свои образовательные программы, согласовать их с работодателями и студентами и сразу же дать учащимся необходимые знания. В госвузах тот бюрократический аппарат, который есть, конечно, этого не позволяет.

По словам работодателей, для того чтобы внести изменения в образовательный стандарт в случае, если какая-нибудь профессиональная компетенция устарела, необходим год. А сотрудник-то нужен сегодня. У нас есть компании, которые каждый год берут 20 человек и платят за них. Есть и те, кто спонсируют образование пяти студентов.

Бизнес на сегодняшний день понимает, что если со скамьи начать готовить себе специалистов, то процентов на 90 кадровый голод мы победим».

Закрыть дефицит рабочей силы будет непросто. По данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, потребность в кадрах к 2030-му составит 3,1 млн человек. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в середине февраля 2025-го заявила, что через пять лет экономике понадобятся 11 млн новых работников, 10 млн из них — пенсионеры, которых нужно заменить. Бизнес готов увеличить бюджеты на целевые программы, но нужна еще гарантия государства, что выпускники не уедут из страны, подчеркнул совладелец «Технониколь» Сергей Колесников: «До тех пор, пока студенты не будут на последнем курсе работать непосредственно на предприятии, пока сами преподаватели не будут к нам ездить на заводы, а мы — к ним, ничего не изменится. Для этого должно поменяться регулирование. Вузы подчиняются Министерству образования. Если оно не будет писать такие программы, ничего не поменяется. У нас система вертикальная, никто ее не отменял.

Почему-то всегда этот вопрос воспринимается с подтекстом: готовы ли компании тратиться на высшее образование для того, чтобы учить студентов, которые не обязаны у них работать? Нет, не готовы. Если молодежь хочет и будет работать, то желание инвестировать в нее растет. Зачем мне тратить деньги на Иванова, Петрова, Сидорова, чтобы кто-то из них потом уехал и работал в США, или в Англии, или в Германии, или в Китае? И вообще зачем России это делать?»

По целевой программе, если за образование платит компания, выпускник после окончания вуза должен отработать в ней от трех до пяти лет. Вместе с тем средняя стоимость обучения в топ-10 университетах, по версии RAEX, в 2024 году составила 560 тыс. руб. в год. На востребованных специальностях — IT, инженерия, лечебное дело — чек был выше 1 млн руб. Обновленные прайс-листы на новый учебный год вузы должны вывесить к началу апреля. На топовых направлениях, как делятся источники “Ъ FM”, индексация составит минимум 10%. И прежде чем поступать по целевой квоте, нужно просчитать все риски, предупредила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Если компания готовит сотрудников под себя, то для нее часто не так важно, какой диплом они получат. Документ государственного образца будет признаваться везде. Если аккредитации нет, а ее иногда очень трудно получить, тогда вуз вправе выдавать диплом установленного образца, то есть тот, который он сам устанавливает. Тут могут быть и риски. Если студент не освоил программу и его отчислили, то он тоже должен будет все это компенсировать. Будут ли компании, что называется, тянуть учащихся до конца? А зачем им плохие специалисты?»

Среди последних обсуждений на государственном уровне на эту тему — обязательное распределение выпускников медвузов на три года. При отказе от отработки предлагают ввести штрафы для бывших студентов в двукратном размере от стоимости обучения.

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Аэлита Курмукова