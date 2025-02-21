Машина скорой помощи перевернулась в Кудрово после столкновения с иномарками

Около часа ночи 21 февраля у дома 9/8 на перекрестке улицы Лениградской и проспекта Строителей в Кудрово автомобиль скорой помощи столкнулся с иномарками Kia и Volvo, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / dtp_chp_kudrovo Фото: vk.com / dtp_chp_kudrovo

В результате ДТП машина скорой перевернулась. На момент аварии пациентов в транспортном средстве не было, никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после столкновения Daewoo Nexia и грузовика Scania на 40 км автодороги «Зуево-Новая Ладога» в больницу попали водитель и два пассажира корейской иномарки.

Андрей Маркелов