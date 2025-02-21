В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца в роддоме

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинск возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного в родильном доме. В ходе следствия будет дана оценка действиям врачей и медицинского персонала, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 17 февраля в роддоме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета 23-летняя местная жительница родила мальчика. «В связи с ухудшением состояния здоровья поместили в отделение реанимации и патологии новорожденных, где в дальнейшем он скончался от пневмонии»,— сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело возбуждено по факту ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователь запросил медицинские документы.