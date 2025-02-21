Под Ярославлем сбили ребенка

В Ярославском районе автомобиль сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла вечером 20 февраля в районе деревни Корюково. По данным полиции, в районе 19:06 75-летний водитель автомобиля Kia сбил ребенка, переходившего проезжую часть. Судя по фото с места ДТП, все произошло в районе пешеходного перехода. После аварии девочка получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего установит полиция.

Алла Чижова