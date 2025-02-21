Ввод жилья в Челябинской области упал на 17,8% в январе 2025 года

В январе 2025 года в Челябинской области было введено в эксплуатацию 239,2 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 17,8% меньше по сравнению с январем прошлого года. К декабрю объем жилищного строительства увеличился на 7,5%. Такие данные представил Челябинскстат.

В январе 88% от общего объема составило индивидуальное жилищное строительство. Всего жители региона ввели в эксплуатацию почти 210 тыс. кв. м жилья, что на 5,7% превышает показатель января прошлого года. Застройщики-юридические лица сдали 29,3 тыс. кв. м. Это в три раза меньше, чем годом ранее. В январе 2024 года в Челябинской области было введено 92,5 тыс. в многоквартирных домах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по итогам 2024 года объем жилищного строительства в Челябинской области сократился на 5,2% к 2023 году и составил 1,98 млн кв. м.