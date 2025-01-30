Ввод жилья в Челябинской области сократился на 5,2% в 2024 году

В 2024 году в Челябинской области введено в эксплуатацию 1,98 млн кв. м жилья. Это на 5,2% меньше, чем в 2023 году, когда было построено 2,09 млн кв. м. Об окончательных итогах жилищного строительства за прошлый год сообщает пресс-службу полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

По объему ввода жилья Челябинская область занимает третье место среди регионов УрФО. Лидирует Свердловская область, где в 2024 году сдали 3,35 млн кв. м. На втором месте Тюменская область с 2,6 млн кв. м. В Ханты-Мансийском автономном округе построили 975,7 тыс. кв. м жилья, в Курганской области —372,7 тыс. кв. м, в Ямало-Ненецком АО — 330,8 тыс. кв. м.

В целом в УрФО в 2024 году, по данным полпредства, введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 9,6 млн кв. м, что почти на 2% превышает показатель 2023 года. В стройке на начало 2025 года находится еще 11,6 млн кв. м, из них 99,6% возводятся с использованием счетов эскроу.