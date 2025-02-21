NYP: окружение Трампа рекомендует Зеленскому немедленно переехать во Францию

У президента Украины Владимира Зеленского осталось мало сторонников в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, рассказали New York Post источники из администрации американского лидера. По словам одного из них, лучшим вариантом для Владимира Зеленского будет его «немедленный отъезд во Францию».

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Один из собеседников сообщил, что разговоры о возможных выборах на Украине и замене руководства страны начались несколько месяцев назад. Он отметил, что публичный раскол в отношениях двух президентов назрел давно, а «антизеленские» настроения широко распространены в администрации господина Трампа.

Ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом, отмечается в публикации, может лишить Украину ключевой поддержки в переговорном процессе по урегулированию конфликта. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что глава Белого дома выражает крайнее недовольство в адрес Владимира Зеленского.

Дональд Трамп ранее выразил сомнение по поводу легитимности господина Зеленского, напомнив об отмене в стране выборов. После этого лидеры двух стран неоднократно обменивались эмоциональными комментариями. Украинский президент назвал господина Трампа «жертвой российской дезинформации», а тот Владимира Зеленского — «диктатором без выборов».

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».