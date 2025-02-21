В этом году на фестиваль «Город встреч» могут выделить 32 млн рублей

В 2025 году правительство Пермского края может выделить на проведение летнего фестиваля «Город встреч» 32 млн руб. Информация об этом содержится в финансовом обосновании к проекту поправок к краевому бюджету на 2025–2027 годы. Средства в виде субсидии получит АНО «Агентство новых технологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», в фестивале нынешнего года будет три тематические линейки: молодежная — в рамках событий «Молодежной столицы России», национальная — посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа, и патриотическая — в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас рассматриваются кандидатуры на должности продюсера и режиссера фестиваля. Информации об участии Ильи Авербуха, который был режиссером мероприятия в 2023 и 2024 годах, пока нет.

Летний фестиваль «Город встреч» проходит в Перми с 2023 года. В рамках фестиваля на городской эспланаде проходят фестивали, посвященные разным видам искусств, а также концерты и другие тематические мероприятия.