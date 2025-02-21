Гладков: правительство РФ выделило белгородским предприятиям 3 млрд рублей

20 февраля правительство РФ приняло решение выделить дополнительную финансовую помощь пострадавшим от обстрелов предприятиям в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Регион получит 3 млрд руб., из них 2 млрд руб. предназначено для аграриев.

«В понедельник заслушаю заместителей губернатора о порядке распределения этих денег. Продолжаем эту работу и дальше. Сейчас у оценщиков, спецорганизаций, которые занимаются оценкой ущерба, находится еще информация об объеме потерь. После завершения этой работы будем опять обращаться в правительство РФ за очередным траншем»,— подчеркнул глава региона.

О том, что правительство поддержит простаивающие белгородские предпрпиятия, стало известно 11 февраля. Такой мерой поддержки уже воспользовались 44 предприятия, пострадавшие из-за атак ВСУ. Получить субсидию смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в регионе. Чтобы претендовать на выплату, нужно подать соответствующую заявку в кадровые центры и центры занятости населения Белгородской области до 1 марта.

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Мария Старикова