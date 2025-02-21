ХК «Ростов» обыграл «Олимпию» в матче Высшей хоккейной лиги

Ростовские хоккеисты в матче Высшей хоккейной лиги одержали победу над «Олимпией» из Кирово-Чепецка со счетом 4:3. Выявить победителя в основное время не удалось — команды шли на равных, — решающей стала серия буллитов.

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Встреча прошла на ростовской арене. С учетом нее ХК «Ростов» набрал 58 очков в текущем сезоне, расположившись на 23 месте таблицы ВХЛ. От зоны плей-офф их отделяет пять очков. «Олимпия» — занимает предпоследнюю, 32-ю строчку списка.

Следующая игра «Ростова» состоится так же на домашней площадке. Донские хоккеисты сразятся с пермским «Молотом».

Дмитрий Ковалевский