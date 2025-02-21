Челябинская область в топ-5 регионов по росту числа майнинговых ферм

Челябинская область заняла четвертое место среди регионов России по росту количества майнинговых ферм. Число таких установок в январе 2025 года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МТС» в Челябинске.

В январе в России выявлено 136,5 тыс. майнинговых ферм. За год их количество выросло на 7%. Среди регионов с самым большим приростом подобных установок, помимо Челябинской области, находятся Тюменская (49%) и Свердловская (42%), Ханты-Мансийский автономный округ (36%) и Пермский край (30%).

В абсолютном выражении больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Пиковая загрузка установок пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Виталина Ярховска