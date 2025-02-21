«Россети Тюмень» направили более 65 млн рублей на инвестпроект в Югре

«Россети Тюмень» провели реконструкцию высоковольтной линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» в ХМАО-Югре. Линейный объект участвует в электроснабжении Усть-Балыкского месторождения нефти и порядка 30 тысяч жителей Нефтеюганска. Стоимость реализации инвестпроекта превысила 65 млн рублей.



В ходе реконструкции почти километрового участка ЛЭП энергетики сократили длину двух пролетов линии. Для этого специалисты установили дополнительные металлические опоры высотой с 11-этажный дом и общей массой свыше 20 тонн. Анкерно-угловые конструкции из стали с антикоррозионным покрытием способны выдерживать низкие температуры суровой северной зимой.

Также энергетики смонтировали на линии более шести километров сталеалюминиевого провода массой более 3,6 тонны, 502 стеклянных изолятора, 59 гасителей вибрации, 430 метров грозотроса и 84 птицезащитных устройства. Реконструируемый участок ЛЭП находится в болотистой местности, поэтому основные строительно-монтажные работы прошли зимой. Для доступа к объекту сотрудники компании построили автозимник протяженностью 3,2 километра и 530 метров лежневых дорог.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения потребителей в основном нефтедобывающем регионе РФ.

АО «Россети Тюмень»