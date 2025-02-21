Атмосферный фронт принесет в Петербург 21 февраля околонулевую температуру

Приближающийся с запада атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге 21 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, в городе ожидают обширные поля облаков, однако вероятность осадков невелика. Температура подрастет и вплотную приблизится к нулевой отметке. Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неделей ранее с улиц Санкт-Петербурга убрали почти 60 тыс. кубометров снега.

Андрей Маркелов