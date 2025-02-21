Атмосферный фронт принесет в Петербург 21 февраля околонулевую температуру
Приближающийся с запада атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге 21 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
По словам синоптика, в городе ожидают обширные поля облаков, однако вероятность осадков невелика. Температура подрастет и вплотную приблизится к нулевой отметке. Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неделей ранее с улиц Санкт-Петербурга убрали почти 60 тыс. кубометров снега.