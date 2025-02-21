В Воронеже выставили на продажу завод почти за 1 млрд рублей

На продажу снова выставили завод «Технолайн» на улице Малаховского, 51 в Коминтерновском районе Воронежа. Как и в предыдущие разы, объект оценен в 975 млн руб. Это следует из объявления на «Авито».

Предприятие размещено на земельном участке в собственности площадью 1,9 га. На нем находятся семь объектов: четырехэтажное и двухэтажное производственные здания площадью 5,1 тыс. кв. м и 1,65 тыс. кв. м соответственно, склад на 892 кв. м, два новых производственных цеха на 2,5 тыс. кв. м (с административным корпусом) и 986 кв. м соответственно, новые газовая котельная и трансформаторная подстанция мощностью 1,2 МВт каждая.

Территория завода огорожена бетонным заводом. На ней установлено видеонаблюдение. Охраняется ЧОП «Патруль». За территорией есть своя парковка для сотрудников.

По мнению продавца, объект подойдет для размещения полного производственного цикла по изготовлению металлоконструкций или цехов механической обработки материалов, а также для больших складских помещений.

Предприятие уже пытались реализовать по той же цене летом 2023 года, в январе и в марте 2024-го. Продавец ранее отказался называть «Ъ-Черноземье» владельца предприятия и причину реализации актива, но сказал, что речь идет о заводе «Технолайн». По данным Rusprofile, зарегистрированным по указанному адресу ООО «Завод Технолайн» владеют три человека: Дмитрий Изюмцев (33%), Андрей Богатырев (33%) и гендиректор компании Сергей Протопопов (34%).

Алина Морозова