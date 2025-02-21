На капремонт Северо-Осетинского педагогического колледжа выделили 240 млн рублей

Более 240 млн руб. выделено из федерального бюджета на капитальный ремонт Северо-Осетинского педагогического колледжа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Специалисты Министерства образования и науки республики подготовили заявки на капремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций и одного общежития, которые были поддержаны. В течение двух лет будут обновлены здания педагогического колледжа по улицам Карла Маркса и Кутузова.

Работы проводятся в рамках программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Сергей Меняйло отметил, что ремонт осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Тат Гаспарян