На капремонт Северо-Осетинского педагогического колледжа выделили 240 млн рублей
Более 240 млн руб. выделено из федерального бюджета на капитальный ремонт Северо-Осетинского педагогического колледжа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Специалисты Министерства образования и науки республики подготовили заявки на капремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций и одного общежития, которые были поддержаны. В течение двух лет будут обновлены здания педагогического колледжа по улицам Карла Маркса и Кутузова.
Работы проводятся в рамках программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Сергей Меняйло отметил, что ремонт осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.