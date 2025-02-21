Количество рейсов из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург увеличат в марте

С 5 марта авиакомпания «РусЛайн» введет третий рейс в Санкт-Петербург из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самолеты дополнительного рейса начнут летать по средам. Вылетать из ХМАО они будут в 17:40 и прилетать в 22:35, отправление из Санкт-Петербурга запланировано на 23:20, посадка в 00:40. Время в пути в аэропорт Пулково составит 3 часа 20 минут. Стоимость билета в одну сторону — от 10 тыс. руб.

На данный момент перелеты из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург совершаются по понедельникам и пятницам.

Напомним, в марте «РусЛайн» запустит первые рейсы по маршруту Салехард — Ханты-Мансийск на самолетах CRJ-200. По дням вылета перевозчик и аэропорты пока ведут переговоры.

Ирина Пичурина