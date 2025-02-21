В Ростовской области открылась персональная выставка Сергея Олешни

В областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Сергея Олешни «Время. Люди. Скульптура». Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Художник является автором работ «Журавли» на Самбекских высотах, памятника «Григорию и Аксинье» на набережной Ростова и мемориала «Ростов-на-Дону – город Воинской Славы».

«Творчество Сергея Николаевича известно далеко за пределами Дона. Заслуженный художник России успешно совмещает творческую работу с педагогической деятельностью более 30 лет»,– написал Юрий Слюсарь.

Скульптору вручили награду – медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью».

Ева Китаева