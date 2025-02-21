«Наконец-то можно разглядеть контуры стратегии команды Трампа»

Украина открыта к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским спецпосланником Китом Келлогом. Между тем журнал The Economist изобразил на обложке Дональда Трампа и Владимира Путина за большим столом с подписью «Худший кошмар Европы». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что партия вокруг Украины только начинает разыгрываться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Джей Ди Вэнс, похоже, претендует на роль некоего идеолога-теоретика строительства нового, а, может быть, и хорошо забытого старого мира. К слову, иногда так случается: когда того или иного чиновника или должностное лицо нечем занять, ему доверяют представительские функции. Вэнс для этого хорошо подходит, обладая соответствующей внешностью. К тому же у него красавица жена и трое прекрасных детей. Но не будем злорадствовать. Может быть, все и не так. Как бы то ни было, после нашумевшей мюнхенской речи вице-президент США выступил на Конференции консервативных политических действий. Он, в частности, говорил о западных ценностях, которых больше нет, и неконструктивности Европы, которая живет за счет Америки. Что касается Украины, то господин Вэнс намекнул, что поставки оружия Киеву могут и прекратиться. Также, по его словам, сейчас есть уникальный шанс достичь мира, подобное возможно, естественно, только благодаря Дональду Трампу.

Впрочем, оставим пока красивые речи вице-президента и обратимся к выступлению министра финансов США Скотта Бессента, который в интервью Bloomberg TV отчитался о своем украинском турне. И вот здесь можно наконец-то разглядеть контуры стратегии команды Трампа на этом направлении. Суть в том, что те самые гарантии безопасности или, как выразился американский чиновник, «щит этой страны» — то, о чем так просит Зеленский — это экономические интересы Соединенных Штатов.

Народ Америки, простые налогоплательщики должны прочувствовать, что правительство не просто так тратит его деньги, а дружит с Киевом на равноправной основе. Не ради абстрактных ценностей, а для рядовых граждан власти стараются, и Украина тоже не прогадает.

Трамп же сказал, что очень ее любит. После того, как США убедят свой народ, украинцам ничего не будет угрожать, их защитят. Браво, мистер Бессент, это настоящий американский подход. Дальше еще интереснее: после всего этого русским предложат сесть за стол переговоров, и, если все пойдет хорошо, тогда теоретически санкции против РФ могут ослабить, а то и вовсе отменить. В противном случае их усилят. Вывод прост: Владимир Александрович, хватит дерзить старшим, подписывайте соглашение по недрам, пока не поздно. А не то, как сказал господин вице-президент, у России и армия больше, и оружия много, так что пожалеете.

А теперь к фактам. Крупный турецкий нефтяной холдинг Tupras прекратил закупки российской нефти. Причина — санкции США, которые, как мы видим, продолжают действовать. Теперь, что касается конфликта Трамп-Зеленский: можно вспомнить, что буквально только что республиканец угрожал обрушить цены на нефть и на Москву как следует повлиять. А сейчас вот на Украину давит. Вот что интересно в этой связи: если украинский лидер подпишет это пресловутое соглашение, вопрос о выборах снимут с повестки дня? Или Трамп будет и дальше настаивать? Поставим здесь многоточие…

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Дмитрий Дризе