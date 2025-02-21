Бастрыкин взял на контроль дело о лишении сироты наследства на Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела воспитанницы детского дома на Ставрополье, которую предположительно лишили наследства путем мошенничества. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Фото: пресс-служба президента РФ
Информация о возможном мошенничестве появилась в одной из телевизионных программ. По данным следствия, сирота могла стать жертвой махинаций, в результате которых она утратила право на наследственное имущество.
Следственное управление СК по Ставропольскому краю начало процессуальную проверку по данному факту. Председатель ведомства взял расследование под личный контроль и распорядился доложить об установленных обстоятельствах дела.