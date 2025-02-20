Жители Петербурга на 26% чаще покупали безалкогольные напитки в 2024 году

Продажи безалкогольных напитков за 2024 год увеличились в Санкт-Петербурге на 26,4% по сравнению с предыдущим годом. Если сравнивать с другими категориями, они показали самый высокий результат, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на результаты исследования «Нильсен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В натуральном выражении продажи таких напитков превзошли уровень 2023 года на 14,1%. Эксперты полагают, что рост спроса на воду был достигнут из-за высоких температур в летний сезон.

В сервисе доставки «Купер» зафиксировали, что спрос на эти услуги в среднем увеличился в Петербурге на 42%. Жители Северной столицы в 2024 году чаще всего заказывали фрукты и овощи (+37%), кисломолочную продукцию (+43%), яйца (+45%), хлебобулочные изделия (+46%) и мясо птицы (+37%). Спрос на безалкогольные напитки вырос в три раза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти половина петербуржцев предпочитают покупать товары брендов своего региона.

Татьяна Титаева