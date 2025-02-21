Прокуратура помогла казанцам из аварийного дома получить новые квартиры
Прокуратура Приволжского района Казани помогла жителям аварийного дома на улице Юбилейной переехать в новые квартиры. Об этом сообщает прокуратура Казани.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В 2016 году дом, где проживали 8 семей, признали аварийным, но власти не принимали мер по переселению жильцов и сносу дома.
Районная прокуратура города обратилась в суд, и дом включили в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Казани.
Ранее сообщалось, что прокуратура Казани потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на улице Крутовской.