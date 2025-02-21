Прокуратура помогла казанцам из аварийного дома получить новые квартиры

Прокуратура Приволжского района Казани помогла жителям аварийного дома на улице Юбилейной переехать в новые квартиры. Об этом сообщает прокуратура Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В 2016 году дом, где проживали 8 семей, признали аварийным, но власти не принимали мер по переселению жильцов и сносу дома.

Районная прокуратура города обратилась в суд, и дом включили в муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Казани.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на улице Крутовской.

Дарья Сайфиева