В Казани прокуратура требует через суд обязать власти отремонтировать дорогу на улице Крутовской. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани прокуратура потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на ул. Крутовской

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани прокуратура потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на ул. Крутовской

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В публикации отмечается, что на дороге образовались глубокие ямы в асфальте, а в казанскую прокуратуру обратился «представитель бизнес-сообщества» с жалобой на некачественные дороги.

Проверка показала, что состояние улично-дорожной сети на этой улице находится в неудовлетворительном состоянии. Прокурор района обратился в суд с иском к Исполнительному комитету города Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполкома Казани, требуя провести ремонтные работы. Сейчас иск находится на рассмотрении суда.

Влас Северин