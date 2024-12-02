В Казани прокуратура потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на ул. Крутовской
В Казани прокуратура требует через суд обязать власти отремонтировать дорогу на улице Крутовской. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.
В Казани прокуратура потребовала обязать власти отремонтировать дорогу на ул. Крутовской
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В публикации отмечается, что на дороге образовались глубокие ямы в асфальте, а в казанскую прокуратуру обратился «представитель бизнес-сообщества» с жалобой на некачественные дороги.
Проверка показала, что состояние улично-дорожной сети на этой улице находится в неудовлетворительном состоянии. Прокурор района обратился в суд с иском к Исполнительному комитету города Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполкома Казани, требуя провести ремонтные работы. Сейчас иск находится на рассмотрении суда.