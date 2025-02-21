В Башкирии огласили приговор трем участникам наркогруппировки

Стерлитамакский городской суд вынес приговор трем местным жителям от 21 года до 33 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в хранении наркотиков и покушении на их незаконный сбыт. Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 9 лет до 14 лет и трех месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, неустановленное лицо создало интернет-магазин, в который с января по июль 2023 года устроились подсудимые. Они получали координаты оптовой партии наркотиков, которую расфасовывали для дальнейшего сбыта в Салавате и Стерлитамакском районе. Подсудимые были задержаны, а наркотики изъяты.

Материалы уголовного дела в отношении организатора выделены в отдельное производство.

Венера Хисамова