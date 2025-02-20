Школьницу в тяжелом состоянии увезли на скорой после ДТП на Гатчинском шоссе

В Петербурге 14-летняя девочка попала в больницу после ДТП с «Тойотой». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, школьница перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора в тот момент, когда по дороге ехала иномарка.

Авария произошла в 16:50 на перекрестке Гатчинского шоссе и Красногородской улицы в Красносельском районе. За рулем «Тойоты» была 52-летняя женщина. После ДТП школьницу в тяжелом состоянии увезли на скорой. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Рыбацком проспекте «Фольксваген» сбил четырехлетнего ребенка на санках.

Дарья Астанина