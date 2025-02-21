За декабрь 2024 года УФНС по Прикамью выявило 3,4 тыс. нелегальных таксистов

Налоговые органы занялись «обелением рынка пассажирских перевозок в Прикамье». Как сообщила на своей странице «В Контакте» руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, в результате мероприятий управления с декабря 2024 года 49 водителей такси трудоустроились в таксопарки, а еще 604 физлица зарегистрировались в качестве ИП или самозанятых. Ранее они занимались перевозкой пассажиров нелегально. В УФНС по региону «Ъ-Прикамье» добавили, что только за декабрь прошлого года было установлено 3,4 тыс. нелегальных водителей такси. На сегодняшний день оказывать услуги по перевозке пассажиров на такси могут только самозанятые, индивидуальные предприниматели и работники таксопарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на декабрь 2024 года в регионе было зарегистрировано более 6 тыс. автомобилей, которые используются в качестве такси. При этом минтранс региона за осень 2024 года выдал 3,7 тыс. разрешений на осуществление деятельности легкового такси.