На мэрию Жигулевска подали в суд из-за бесхозных памятников нефтяникам

Прокуратура обнаружила в Жигулевске бесхозные мемориалы первооткрывателям нефти. Нарушение было выявлено во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что мемориалы находятся на территории поселка Яблоневый овраг и в селе Зольное в городской черте. Речь идет о памятнике «Первая в СССР Девонская нефть» и стеле «Первооткрывателям нефти в Жигулях основателям поселка Зольное – 1943 г.».

Объекты были возведены в память о первооткрывателях нефти во время Великой Отечественной войны. Благоустройством изваяний никто не занимался, поэтому прокуратура внесла представление мэрии Жигулевска и потребовала устранить нарушения.

Однако чиновники проигнорировали документ контрольного органа, и надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Во время разбирательства мэрия поставила исторические объекты на учет в муниципальную собственность.

Также суд обязал муниципалитет благоустроить территории мемориалов. Решение не вступило в силу.

Георгий Портнов