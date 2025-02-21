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В Ростовской области в ДТП погиб пенсионер

20 февраля, в 9 утра, на трассе в Ростовской области произошла авария, в которой погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

ДТП произошло на 46 км автодороги «Семикаракорск-Красноармейский» Мартыновского района. 70-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540» допустил выезд на встречную полосу,. Машина наехала на дорожный знак и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, а его пассажирка доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 20 февраля, в Ростове произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате пострадала 33-летняя жительница города.

Ева Китаева

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