Жительница Ростова пострадала в массовом ДТП

Сегодня, 20 февраля, в Ростове произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате пострадала 33-летняя жительница города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

По предварительным данным, около дома №44 по ул. Интернациональная водитель Hyundai Creta 1974 года рождения, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу Hyundai Accent под управлением 36-летнего автомобилиста. От удара Hyundai Creta отбросило на припаркованный автомобиль BMW 320.

Пассажирка Hyundai Creta получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова