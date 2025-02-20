Жительница Ростова пострадала в массовом ДТП
Сегодня, 20 февраля, в Ростове произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате пострадала 33-летняя жительница города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону
По предварительным данным, около дома №44 по ул. Интернациональная водитель Hyundai Creta 1974 года рождения, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу Hyundai Accent под управлением 36-летнего автомобилиста. От удара Hyundai Creta отбросило на припаркованный автомобиль BMW 320.
Пассажирка Hyundai Creta получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.