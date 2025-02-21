Администрация новосибирского поселка требует с «Спецтрансстроя» 112 млн рублей

Администрация рабочего поселка Ордынское Новосибирской области подала в арбитражный суд иск к ООО «Спецтрансстрой» о взыскании 111,7 млн рублей. По данным «Спарк-Интефакс», претензии муниципального образования связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Муниципальный контракт между администрацией поселка Ордынское и «СпецТрансСтроем» на строительство комплекса сооружений очистки подземных вод по программе «Чистая вода» был заключен в августе 2021 года. Подрядчик должен был передать результат работ не позднее 31 мая 2023 года, но не сделал этого. Причиной стало отсутствие корректной проектно-сметной документации. 31 октября 2024 года заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Цена контракта на тот момент составила 370,5 млн руб., выполненные подрядчиком работы оценивались в размере 246,4 млн руб.

В ноябре 2024 года «Спецтрансстрой» подал исковое заявление к администрации поселка о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года суд арестовал гендиректора ООО «Спецтрансстрой» Сергея Арапова. Руководителя строительной компании подозревают в хищении более 130 млн руб. при выполнении госконтрактов.

Михаил Кичанов