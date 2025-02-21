Головное предприятие «Мотовилихи» возглавил временный директор

Выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов назначен временным директором АО «Специальное конструкторское бюро». По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 19 февраля этого года. Ранее Вадим Файзрахманов, возглавлявший общество с февраля 2024 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Архипов с октября 2023 года работает консультант замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Ранее он возглавлял департамент транспортной логистики ПАО, занимал различные должности на литейном заводе «КамАЗа».

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций «СКБ» принадлежит АО «Технодинамика».