В Новосибирске по подозрению во взятке задержан глава АО «Спецавтохозяйство»

В Новосибирске по подозрению в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет) задержан руководитель АО «Спецавтохозяйство», имеющего статус регоператора по обращению с ТКО. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Александре Южакове, возглавляющего АО с июля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Южаков

Фото: аосах.рф Александр Южаков

Фото: аосах.рф

По версии следствия, руководитель АО через посредника вымогал у предпринимательницы принадлежащую ей фирму номинальной стоимостью 45 млн руб. По требованию подозреваемого она должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

После подписания бумаг на переоформление компании оперативники задержали с поличным посредника. Поскольку он дал признательные показания, его освободили от уголовной ответственности.

Директору АО в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Александр Южаков встал во главе «Спецавтохозяйства» летом 2024 года. На этом посту он сменил Андрея Зыков, которого заподозрили в хищении и арестовали. Примерно тогда же прокуратура потребовала уволить только что назначенного директора.

Илья Николаев