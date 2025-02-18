Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирске по подозрению во взятке задержан глава АО «Спецавтохозяйство»

В Новосибирске по подозрению в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет) задержан руководитель АО «Спецавтохозяйство», имеющего статус регоператора по обращению с ТКО. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Александре Южакове, возглавляющего АО с июля 2024 года.

Александр Южаков

Александр Южаков

Фото: аосах.рф

Александр Южаков

Фото: аосах.рф

По версии следствия, руководитель АО через посредника вымогал у предпринимательницы принадлежащую ей фирму номинальной стоимостью 45 млн руб. По требованию подозреваемого она должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

После подписания бумаг на переоформление компании оперативники задержали с поличным посредника. Поскольку он дал признательные показания, его освободили от уголовной ответственности.

Директору АО в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Александр Южаков встал во главе «Спецавтохозяйства» летом 2024 года. На этом посту он сменил Андрея Зыков, которого заподозрили в хищении и арестовали. Примерно тогда же прокуратура потребовала уволить только что назначенного директора.

Илья Николаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...