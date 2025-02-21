Пожар в Калужской области локализовали на площади 1200 кв. м

МЧС России уточнило, что в Калужской области загорелось вторсырье на открытой площадке, а не склад. Пожар локализовали на площади 1200 кв. м.

По данным ведомства, удалось не допустить распространения огня на производственные помещения и склад с готовой продукцией. МЧС уточнило, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой.

Пожар произошел вчера вечером, 20 февраля. В течение часа площадь возгорания выросла с 500 до 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет. К тушению привлекли более 40 человек и 11 единиц техники.