В Калужской области загорелся склад на площади 1000 кв. м

В Жуковском районе Калужской области загорелся склад вторсырья. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, сообщило МЧС РФ. В тушении задействовано более 40 человек и 11 единиц техники.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили ТАСС, что ЧП случилось в деревне Окороково. Изначально площадь пожара оценивалась в 500 кв. м, позднее она выросла вдвое, существует угроза распространения огня.

По данным МЧС, территория для хранения вторсырья занимает 3 тыс. кв. м, на 2 тыс. кв. м находятся паллеты разной высоты. Само здание расположено в промзоне. Объявлен второй ранг сложности пожара, информации о пострадавших нет. Telegram-канал Shot пишет, что завод занимается переработкой пластика.