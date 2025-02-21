В Переславле компании устроили «автодозвон» за объявление на новой остановке

В Переславле-Залесском компанию хотят привлечь к ответственности за рекламное объявление на новой остановке. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Сначала жалобы на «расклейщика» объявлений появились в соцсетях. Специалисты администрации и инспекторы административной комиссии выехали на место и зафиксировали факт нарушения.

«Абонентский номер, указанный в объявлении, был поставлен на автоинформирование. Теперь в течение нескольких дней автоматизированный сервис будет предупреждать "расклейщика" о необходимости немедленно устранить нарушение и разъяснять возможные последствия, возникающие при игнорировании уведомлений»,— сообщила госпожа Потемкина о предпринимаемых мерах.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославскому частному охранному предприятию через суд удалось отменить штраф за такое же нарушение. Суд посчитал, что принадлежность указанного в объявлении номера предприятию не свидетельствует о том, что именно эта компания расклеила рекламу в непредназначенном для этого месте.

Алла Чижова