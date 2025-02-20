В этом году санкт-петербургский «Гранд Отель Европа» отмечает юбилей. В день открытия, 28 января 1875 года газета «Голос» писала: «Обстановка отеля отличается замечательной роскошью отделки и приспособлениями... Большая часть номеров имеет рояли, полы устланы коврами... В день открытия все салоны гостиницы были переполнены публикою, желавшею ознакомиться с ее помещением».

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Спустя более чем столетие, в 1991 году после масштабной реконструкции первым в Восточной Европе получил статус отеля «5 звезд». Гостями «Гранд Отеля Европа» становились королевские семьи, всемирно известные политики, музыканты и артисты. Спустя 150 лет сочетающая традиции и современный комфорт гостиница по-прежнему остается популярным местом для талантливых и влиятельных людей. Коллекция уникальных исторических и авангардных люксов позволяет прикоснуться к ушедшей эпохе и русскому искусству. В юбилейный год отель представит новый исторический люкс «Чайковский», а также книгу о своей истории и серию праздничных коктейлей. Памятными сувенирами станут коллекционные ретро-медведи «Альфонсо» в униформе швейцара и повара.

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Нина Никифорова