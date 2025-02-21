Сенат США одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

Сенат США проголосовал за назначение Кэша Пателя на должность главы Федерального разведывательного бюро (ФБР). В поддержку его кандидатуры выступил 51 сенатор, против — 49, передает Reuters.

Господин Патель до этого руководил аппаратом Пентагона, а также был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности. Он обещал бороться против, по его мнению, нечестных журналистов, а также говорил о желании открыть на месте штаб-квартиры ФБР музей «глубинного государства». Является одним из самых ярых сторонников президента Дональда Трампа. Тот характеризовал Кэша Патела как патриота, «защитника истины, ответственности и конституции».

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп глубоко копает под ФБР».