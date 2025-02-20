В пензенском минстрое раскрыли заработок строителей и дорожников

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев назвал средние зарплаты в строительной отрасли региона. Об этом глава ведомства рассказал на брифинге.

Господин Гришаев сообщил, что в крупных строительных компаниях средний заработок составляет около 80 тыс. руб. в месяц, тогда как в менее крупных компаниях — примерно 52 тыс. руб. Министр отметил, что на последние приходится меньшая часть нагрузки по реализации строительных проектов.

Министр подчеркнул, что строители и дорожники сейчас востребованы на рынке труда Пензенской области. Предприятия активно сотрудничают с колледжами для привлечения квалифицированных кадров, что обеспечивает уверенность в будущем как компаниям, так и студентам.

Нина Шевченко